YARAT представил проект "Культурная перезагрузка" – первый гость из ГИТИСа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана приступило к реализации нового мультидисциплинарного проекта "Mədəni yenilənmə" ("Культурная перезагрузка"), сообщает Trend Life.

Первое мероприятие в рамках проекта было организовано в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Гостем проекта стал наш соотечественник, театральный продюсер, режиссер, заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств Российского института театрального искусства (ГИТИС), кандидат искусствоведения, доцент Эльшан Мамедов.

В своем выступлении на мероприятии первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев рассказал о значимости реализации данного проекта, основная цель которого состоит в том, чтобы познакомить азербайджанскую публику с деятельностью талантливых соотечественников, проживающих за рубежом, которые добились профессиональных успехов в музыке, театре, кино, литературе и науке.

Глава департамента культурных программ YARAT Ульвия Ахундова выразила признательность министерству культуры за поддержку в реализации проекта "Культурная перезагрузка".

"Участниками проекта станут актеры, режиссеры, писатели, музыканты - наши соотечественники, добившиеся успеха в своей сфере, которые готовы поделиться своим опытом и знаниями. Для молодых людей, которые придут на встречи проекта "Культурная перезагрузка", знакомство с известными соотечественниками станем огромным стимулом учится и развиваться", - сказала Ахундова.

Далее на сцену был приглашен Эльшан Мамедов, который вместе с коллегами по ГИТИСу с 25 по 29 октября проводит в Баку "Лабораторию для молодых театральных продюсеров".

"Мне очень приятно быть первым гостем проекта "Культурная перезагрузка". Признаюсь, немного непривычно стоять на сцене, ведь по роду своей деятельности я привык находиться или в зрительном зале, или за кулисами", - признался Мамедов.

Он рассказал о приглашении провести в Баку лабораторию и поделился впечатлениями о знакомстве с молодыми азербайджанскими продюсерами.

"Когда мы говорим о ГИТИСе, то обычно упоминаем актерский и режиссерский факультеты. Мне очень приятно, что первая лаборатория ГИТИСа, организованная в Баку, посвящена именно продюсированию и менеджменту. Я и мои коллеги готовы делиться опытом и знаниями, общаться, и находить новые и интересные пути в развитии данной сферы. Участники лаборатории - это люди, любящие дело, которым занимаются, они хотят учиться, развиваться, получать новые знания. С огромным энтузиазмом участники выполняют задания. Суть наших занятий в том, что мы готовим продюсерские проекты. Завтра каждая из трех команд, получившая определенное задание, будет защищать свой проект. И вовлеченность всех участников очень мотивирует", - подчеркнул Мамедов.

В ходе встречи Мамедов также рассказал, с чего для него началось обучение, а впоследствии работа в направлении театрального продюсирования.

"Есть такое понятие, как призвание… Но еще, наверное, у меня сыграли роль и гены, в семье есть и художники, и певцы, и филологи… Хотя мама мечтала видеть меня в медицинской сфере, а папа хотел, чтобы я стал юристом. Но надо отдать должное их мудрости, ведь они разрешили мне поехать в Москву и поступать там", - отметил он.

Эльшан Мамедов рассказал, что изначально поступал на актерский факультет, но волею судеб поступил и окончил театроведческий факультет ГИТИСа.

Он поделился своим мнением о том, как должны работать современные театральные продюсеры, на что они должны делать акцент в своей деятельности, что в целом входит в обязанности театрального продюсера.

Встреча с Эльшаном Мамедовым прошла в очень теплой и дружеской обстановке. Он с удовольствием отвечал на вопросы, делился опытом, рассказывал о том, как устроено продюсирование в российских театрах.

Отметим, что проект "Культурная перезагрузка" носит просветительский характер и направлен на то, чтобы сделать творчество наших соотечественников ближе и понятнее для молодежи.

"Культурная перезагрузка" - это также попытка напомнить обществу о значимости роли деятелей искусства и науки в сложный пандемический период.

Организаторы проекта также считают крайне важным установление крепких связей между аудиторией в Азербайджане и нашими соотечественниками, проживающими в разных странах мира.

В зависимости от рода деятельности каждый участник проекта будет иметь возможность участвовать в мероприятиях различного формата (мастер-классы, лекции, творческие встречи, концерты, кинопоказы, моноспектакли и т.д.).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)