Офицер азербайджанского спецназа - диалог с отцом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр представил премьерный спектакль "Missiya" ("Миссия"), приуроченный к первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Автор идеи спектакля и руководитель проекта – директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов. Спектакль поставлен режиссером, народным артистом Фирудином Магеррамовым на основе героической драмы Хафиза Атаханлы, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, над музыкальным оформлением работали Фуад Казымов и Умид Аббас.

В самом начале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении Мубариз Гамидов отметил актуальность произведений, написанных на патриотическую тему, добавив, что постановки, посвященные Славной победе в 44-дневной Отечественной войне, занимают важное место в репертуаре театра.

Фирудин Магеррамов и Хафиз Атаханлы рассказали зрительской аудитории о работе над спектаклем "Missiya".

Одноактный спектакль "Missiya" повествует об офицере спецназа, тяжело раненном в боях. Он впадает в кому и видит своего отца, ставшего шехидом Первой Карабахской войны. В своем диалоге отец и сын проводят параллели между Первой и Второй Карабахскими войнами.

Когда офицер приходит в себя в госпитале, то узнает о Победе Азербайджана в Отечественной войне.

В спектакле заняты – заслуженный артист Рауф Агакишиев, актеры Огтай Мехтиев, Шамистан Сулейманлы, Даглар Рустамов, Ялчин Салимов, Ровшан Гусейнов, Джейхун Магеррамлы, Айнур Гумбатова, Ровшан Ильясов, Этибар Амиров, Рамазан Ханларов, Заур Ширинов, Эльмир Мехтиев.

Отметим, что на показе присутствовали участники 44-дневной Отечественной войны, члены семей шехидов, общественные деятели, представители культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)