Азербайджанские актеры едут на молодежный форум в Узбекистан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра примет участие в IV Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии, который пройдет с 30 ноября по 7 декабря в Ташкенте (Узбекистан), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Коллектив театра примет участие в форуме по инициативе и при участии Союза театральных деятелей и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Азербайджанский театр представит две постановки - "Manqurt" ("Манкурт") и "Bir, iki, bizimki..." ("Раз, два …").

Спектакль "Manqurt" поставлен на основе романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день". Художественный руководитель спектакля – председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист, профессор Азер Паша Нематов, режиссер – Изама Бабаева, художник – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художник по свету – Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера – Кенуль Керимова.

В постановке заняты: заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Эльшан Рустамов, актеры Рамин Шихалиев и Джодж Гафаров.

Спектакль "Bir, iki, bizimki…" поставлен по одноименному произведению народного писателя Кямала Абдуллы. Режиссер-постановщик спектакля - Алиф Джахангирли, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художник по свету - Рафаэль Гасанов, звукорежиссер - Камиль Исмаилов, ассистент режиссера - Нармин Джамалова.

Художественный руководитель - народный артист Азер Паша Нематов. Роли исполняют: заслуженный артист Айшад Мамедов, актеры Илаха Гасанова, Зия Ага, Хадиджа Новрузлу и Джанали Джаналиев.

Отметим, что в ходе форума будут представлены спектакли коллективов из Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Грузии, Таджикистана, Украины, России и других стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)