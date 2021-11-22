В Госфильмофонде Азербайджана проходит выставка памяти выдающегося Мастера кино Расима Оджагова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 22 ноября, в день рождения выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера, оператора Расима Оджагова (1933-2006) в Госфильмофонде Азербайджана открылась обширная фотоэкспозиция.

Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

В экспозицию, посвященную памяти Расима Оджагова – режиссера любимых миллионами зрителей фильмов, которые включены в золотой фонд азербайджанского кинематографа, вошли фотографии, отражающие жизнь и творческий путь выдающегося Мастера кино.

В экспозиции представлено более 50 фотографий, которые хранятся в личном архивном фонде Расима Оджагова в Госфильмофонде.

Выставка проходит с 22 по 29 ноября.

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годах учился на операторском факультете ВГИКа. В 1965 году окончил Азербайджанский театральный институт (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Расим Оджагов - лауреат Государственной премии Азербайджана (фильм "День рождения"), лауреат Государственной премии СССР (фильм "Допрос").

В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала кинолента "Мститель из Гянджабасара".

Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле".

Ушел из жизни 11 июля 2006 года.

(Автор: Джани Бабаева)