В Баку отметят юбилей International Watercolor Society - приглашаются художники

Культура 23 ноября 2021 15:05 (UTC+04:00)
В Баку отметят юбилей International Watercolor Society - приглашаются художники

БАКУ /Trend Life/ - В честь 10-летия International Watercolor Society (IWS, Международное акварельное общество) в Баку 23 января 2022 года пройдет выставка "Akvarel Təəssüratları" (Акварельные впечатления), организованная IWS Azerbaijan и IWS Khatai Art Centre при поддержке министерства культуры, Союза художников Азербайджана и Государственной художественной галереи, сообщили Trend Life.

Для участия в экспозиции художники могут отправить свое фото, данные и название произведения на электронную почту [email protected]. Можно представить на выставку несколько картин (их фото), из которых художественным советом проекта будут отобраны одна или две. Требования к работам – 90 процентов использования акварели на бумаге, а также представляемое произведение не должно было участвовать в выставках IWS Azerbaijan на протяжении последних трех лет. Размер работы и тема – произвольные. Последняя дата для регистрации – 30 декабря. Выбранные работы должны быть представлены организаторам до 20 января.

Выставка пройдет в Центре искусств "Хатаи" в Баку. Участники будут отмечены ценными призами и сертификатами, работы войдут в электронный каталог.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

International Watercolor Society было создано в 2012 году. В настоящее время в более 120 странах действуют филиалы и национальные организации IWS. Цель создания IWS - продвижение и популяризация акварели во всем мире. Основатель и президент - Атанур Доган.

(Автор: Вугар Иманов)

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