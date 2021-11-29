600 фотографий, рукописи и сценарии - в Госфильмофонде создан личный архивный фонд Расима Исмайлова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд кинорежиссера, сценариста, кинооператора, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Азербайджана Расима Исмайлова.

Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

В фонд вошли более 600 фотографий, многочисленные сценарии, рукописи Расима Исмайлова, а также статьи из газет, журналов, киноплакаты и другие материалы.

Эти документы передала в Госфильмофонд супруга кинорежиссера - заслуженный журналист Азербайджана Надежда Исмайлова.

Также определенную часть фотографий передал кинооператор, заслуженный деятель искусств Юрий Варновский.

Расим Исмайлов родился 13 июля 1936 года в Баку. Окончив операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), приступил к работе на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Творчество Расима Исмайлова сыграло большую роль в развитии азербайджанского кинематографа. Он был ведущим оператором, снял много интересных фильмов, которые вошли в историю азербайджанского кино. Среди них "Деде Горгуд", "Насими", "Бабек", "День прошел", "Семеро сыновей моих", "Последний перевал" и многие другие.

С 1977 года Расим Исмайлов работал на киностудии в качестве режиссера. Он был режиссером фильмов "Лев ушел из дома", "Ловушка", "Я любил вас больше жизни", "Асиф, Васиф, Агасиф", "Структура момента".

В последние годы жизни Расим Исмайлов работал на кафедре режиссуры Университета культуры и искусства, плодотворно трудился на педагогическом поприще. Вел в Университете мастерскую операторов и режиссеров.

Расим Исмайлов скончался в 2004 году.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)