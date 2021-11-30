В Азербайджане проводится конкурс с общим фондом в размере 300 тысяч манатов

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило конкурс "Поддержка проектов полнометражных художественных фильмов 2022" ("Tammetrajlı bədii film layihələrinə dəstək 2022"), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Цель конкурса – поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа; активизация деятельности независимых продюсерских центров и производственных компаний, работающих в этом направлении; пропаганда национально-духовных и общечеловеческих ценностей в фильмах и т.д.

Хронометраж фильмов, которые будут сняты в рамках проекта, не должен быть меньше 52 минут. Конкурс проводится на свободную тему и предусматривает поддержку любого этапа проекта - разработка сценария, подготовка и съемка, сами киносъемки, а также этапы постпродакшена и дистрибуции.

Общий фонд поддержки конкурса составляет 300 тысяч манатов. Подробности можно узнать на сайте организаторов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)