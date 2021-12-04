"Хризантемы" для короля Испании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер классической музыки с участием Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова, сообщает Trend Life.

В этот вечер меломанов ожидали два сюрприза: впервые в Баку были исполнены "Серенада" Эрманно Вольф-Феррари и Crisantemi ("Хризантемы") Джакомо Пуччини.

Перед началом концерта выступила музыковед, доктор философии по искусствоведению, доцент Жаля Гуламова, которая подробно рассказала о программе вечера, истории написания произведений, а также об интересных фактах из жизни и творчества композиторов.

Вечер открыли Concerto Grosso ("Большой концерт") Георга Фридриха Генделя и "Музыка для струнного оркестра" Васифа Аллахвердиева. Затем прозвучали "Мисри" Джейхуна Аллахвердиева и "Триптих" Ясуси Акутагавы, а также две музыкальные премьеры.

Кстати, у произведения Crisantemi Джакомо Пуччини очень интересная история. Сын первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила - герцог Амадео де Аоста I недолго, с 1870 по 1873 годы, был испанским королем, но отрекся от престола и вернулся в Италию по причине социального кризиса в этой стране. 18 января 1890 года он умер. Потрясенный смертью Амадео еще молодой в то время композитор Джакомо Пуччини за одну ночь сочинил посвященное ему произведение для струнного квартета в стиле элегии, которое назвал Crisantemi.

Оркестр исполнил все музыкальные произведения слаженно и одухотворенно. Публика была в восторге и одаривала музыкантов и дирижера оглушительными овациями.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)