Десерт с секретным ингредиентом от азербайджанских кулинаров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Команда азербайджанских поваров и кулинаров заняла первое место на международном чемпионате кулинарии, прошедшем в рамках Всемирного саммита халяль.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в среду президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов на мероприятии, посвященном участию Азербайджана в чемпионате.

На международном чемпионате кулинарии, прошедшем с 24 по 28 ноября в Стамбуле, Азербайджан представляли повара ресторана Yaban Bulvar.

Команду к чемпионату готовил Таир Амирасланов, который лично проводил тренинги с участниками. Заняв первое место, команда Азербайджана была удостоена золотых медалей и кубка.

Свое участие в международном чемпионате наша команда посвятила первой годовщине Великой победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, а также включению Лянкярана в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению "гастрономия".

На чемпионате азербайджанские повара представили закуску, основное блюдо и десерт, относящиеся к лянкяранской кухне.

Закуска состояла из трех видов – это блюда тяря и кюкю, приготовленные из зелени, а также рулет из баклажанов.

Основное блюдо было приготовлено из куриного филе, фаршированного мясом рыбы и птицы, а также гарниром.

На десерт было приготовлено сладкое блюдо под названием "Дженнет халвасы". Этот десерт напоминает халву умач, но при приготовлении "Дженнет халвасы" добавляются некоторые ингредиенты, секреты, которых знает только производитель чая из Лянкярана Араз Ягубов. При приготовлении блюд были использованы новые технологии.

В команду Азербайджана вошли Лейла Керимли (капитан), Салтанат Гасанова, Тимур Пивкин, Эльчин Мамедов, Фирдовси Исмаилов, Тунзаля Гулиева, Медина Алиева, Нигяр Мейлудова. Таир Амирасланов возглавил азербайджанскую делегацию.

Отметим, что на мероприятии, посвященном участию команды Азербайджана в чемпионате, присутствовали представители министерства культуры, Исполнительной власти города Лянкяран, общественные деятели и представители культуры.

Завоеванный на чемпионате кубок азербайджанские кулинары передали городу Лянкяран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)