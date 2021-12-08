Ильгар Мусаев сыграет мафиозо в новом российском сериале (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский актер театра и кино, актер Бакинского муниципального театра Ильгар Мусаев сыграет мафиозо в новом российском сериале, который стартует в начале следующего года. Как сообщил Trend Life актер, в криминальном сериале сыграют известные российские и зарубежные актеры.

"Для каждого актера участие в зарубежных проектах является очень важным в творческом развитии. Всегда приобретаешь бесценный опыт, находишь новых друзей, в жизни происходят позитивные перемены. Надеюсь, новая роль также будет вписана в мое творчество успешными моментами. Подробности нового сериала не разглашаются в связи с требованиями авторов картины", - отметил Ильгар Мусаев.

Это не первая роль Ильгара Мусаева в российском кинематографе. В 2013 году он сыграл главную роль Мехмеда в сериале "Ясмин" (реж. Ксения Заруцкая, Вячеслав Каминский), в 2013 – "Не бойся, я с тобой! 1919" (реж. Юлий Гусман. Азербайджан, Россия), в 2015 – отца Джафара в "Джафарон" (реж. Наталья Петрова), в 2018 - Фарида в "Спящие -2" (реж. Сергей Арланов), а также принимал участие в дубляже фильмов "Викинг" и сериала "Екатерина".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)