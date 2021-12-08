В Баку показали "Дружбу глазами детей" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме (Российский информационно-культурный центр (РИКЦ)) в Баку открылась выставка детского рисунка "Дружба глазами детей", сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

27 воспитанников художественной студии Центра детского творчества при РИКЦ представили свои яркие красочные работы. Героями произведений юных художников стали персонажи любимых сказок и мультипликационных фильмов. Ведь благодаря книгам дети учатся дружить, уважать старших, верить в добро. Юные авторы с большим вдохновением рассказывали о своих работах, о том, как они их создавали.

Все юные художники получили сертификаты участников и подарки - детские книжки.

Отметим, что руководителем художественной студии Центра детского творчества при РИКЦ является педагог по изобразительному искусству, выпускница Азербайджанского педагогического университета, член Союза художников Азербайджана Инна Баширова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)