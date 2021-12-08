В Баку открылась фотовыставка и прошел концерт, посвященный 30-летию образования СНГ (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки и прошел концерт классической музыки, посвященный 30-летию образования Содружества Независимых Государств, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий в странах Содружества, руководители культурных и образовательных учреждений, творческой интеллигенции и молодежи.

Работы для выставки были предоставлены фотографами из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и представительствами Россотрудничества в этих странах.

На открытии вечера посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил, что за 30 лет в рамках СНГ связи между его членами – независимыми государствами, основываясь на исторической общности, прошли значимый путь развития в политике, экономике, культуре, туризме, образовании и других областях жизнедеятельности.

Гостям был представлен концерт с участием преподавателей и студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ведущей была старший преподаватель БМА, доктор философии по искусствоведению Алёна Инякина. Прозвучали произведения азербайджанских, русских и мировых классиков.

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(Автор, фото и видео - Вугар Иманов)