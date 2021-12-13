Более 12 тысяч экспонатов! На Абшероне открылся художественно-этнографический музейный центр (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку, поселке Шаган Хазарского района столицы, состоялось открытие художественно-этнографического музейного центра "Хазар", где представлено более 12 тысяч экспонатов, сообщает Trend Life.

"Наш Центр первый в своем роде, где мы постарались объединить исторические, этнографические и археологические экспонаты сел Абшеронского полуострова и наследие наших известных мастеров кисти и скульпторов. Здесь также будут проводиться исследовательские работы по изучению и пропаганде национального наследия, культуры и искусства", - сказал учредитель музея Сиявуш Ализаде.

По профессии Сиявуш Ализаде экономист, но любовь к родной земле и культуре привели его к мысли о создании этого музейного центра, экспонаты для которого он собирал на протяжении 22 лет. Часть из них он приобрел на свои средства, другую часть передали для музея жители абшеронских сел, семьи творческих личностей, сами авторы художественных полотен и скульптур. Эти коллекции были ранее представлены на различных выставках.

Отметим, что дом и территория для создания музея было предоставлено школьной учительницей Сиявуша Ализаде Севдой Абдуллаевой. В ближайшее время он собирается расширить площадь музея и назвать его Музейным центром "Хазар" имени Севды Абдулллаевой. Здесь также будут установлены барельефы известных уроженцев поселка Шаган – видного деятеля, министра и члена парламента Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) Гейбатгулу Мамедбейли, первого азербайджанского капитана дальнего плавания Гаджимурада Панахова (1911-1974), астронома, почетного директора Шамахинской астрофизической обсерватории, заслуженного деятеля науки и техники, академика Гаджибека Султанова, которые создаются молодым скульптором Тамерланом Мирзалиевым.

Среди экспонатов можно отметить музыкальные инструменты известного кларнетиста Бахруза Зейналова (1926-1998), рукописи XVI-XVIII веков, книги середины XIX века, древние миниатюры, старинные предметы быта и народно-прикладного искусства.

На открытии была представлена выставка, посвященная 75-летию заслуженного художника Раиса Расулзаде - внука Мамед Эмина Расулзаде, основателя Азербайджанской Демократической Республики, первого на Востоке независимого государства. В экспозиции были представлены произведения, отражающие красоту Азербайджана. Созданные мастером масляными красками работы “На Абшероне”, “В Шуше”, “Шахдаг” и другие восхищают своей естественностью и колоритом.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и науки, среди которых народные художники Ханлар Ахмедов и Гейюр Юнус, действительный член Всемирной академии художеств Самедага Джафаров, композитор Марьям Алибейли, историки Тевеккюль Селимов, Фирдовси Ахмедов и Джаваншир Ахундов, народные артисты Вамиг Мамедалиев и Тейюб Асланов, заслуженный артист Мирназим Асадуллаев, заслуженные деятели искусств Джахангир Селимханов и Зюмруд Дадашзаде, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, представители общественности, творческой интеллигенции и молодежи. По онлайн-связи с открытием музейного центра поздравил выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер государственных орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

Выступившие отметили значимость открытия музея в пропаганде истории, культуры, искусства, национального наследия Азербайджана, пожелали успехов в его деятельности.

(Автор: Вугар Иманов)