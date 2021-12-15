Танцоры Шеки признаны лучшими в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел первый чемпионат Азербайджана по танцам после полуторагодовалого перерыва в связи с пандемией, сообщает Trend Life. Проект был реализован Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана.

"К сожалению, в период пандемии далеко не все коллективы страны смогли продолжить свою деятельность, и многие далеко не в той форме, в которой были в начале 2020 года. Однако радует, что чувство патриотизма участников и хореографов выросло в геометрической прогрессии. Это было видно из представленных танцев. Одна из таких хореографических постановок "Возвращение Карабаха домой" в исполнении танцевального коллектива Детской школы искусств города Шеки и завоевала Гран-при конкурса. Организаторы поздравляют участников и надеются в скором времени увидеть всех на более высоком уровне исполнительского мастерства", - отметил председатель АТА Азиз Азизов.

В соревновании приняли участие коллективы из Баку, Абшерона, Гянджи, Мингячевира, Шеки, Сумгайыта и других городов республики.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)