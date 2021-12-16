В Баку открылся международный фотоклуб "Кавказ" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме (Российский информационно-культурный центр) в Баку состоялось торжественное открытие международного фотоклуба "Кавказ", сообщает Trend Life.

На мероприятии руководитель клуба Александр Карягин отметил, что цель фотоклуба - показать красоты Азербайджана, запечатленные на фото, в странах, где действуют представительства Россотрудничества. Также задачей клуба является обучение фотографов по всем направлениям.

По его словам, занятия будут проходить по пленочной фотографии, по студийной съемке, а также по фотосъемке с помощью дронов.

По словам руководителя Русского дома в Баку Ирека Зиннурова, открытие фотоклуба "Кавказ" является важным событием.

"Искусство фотографии должно жить и развиваться. Мы всегда приветствуем и готовы поддерживать новые проекты, подобные клубу "Кавказ", на своей площадке. Двери Русского дома в Баку открыты для всех", - сказал Зиннуров.

Вниманию гостей мероприятия была представлена выставка фотографий. Материалы для нее предоставили азербайджанские и российские фотографы, в том числе члены клуба "Кавказ", а также Русские дома в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.



(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)