Его душу пленяла и очаровывала женская красота – 200-летие Ашуга Алескера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку при организации министерства культуры и Объединения ашугов Азербайджана прошел вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Ашуга Алескера, сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 200-летнего юбилея Ашуга Алескера.

В своем выступлении на вечере министр культуры Анар Керимов рассказал о вкладе Ашуга Алескера в устное народное творчество, его влиянии на ашугское искусство тюркского мира.

Было отмечено, что Ашуг Алескер дал новое содержание многовековым традициям ашугского искусства с учетом самых высоких художественно - эстетических критериев.

Одной из ярких страниц азербайджанской литературы является глубокое, колоритное творчество мастера, сочетающее в себе единение любви к природе, чувство патриотизма, чистоту родного языка.

Министр культуры подчеркнул, что государство с большим вниманием и заботой относится к ашугскому искусству. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Председатель Объединения ашугов Азербайджана, заслуженный деятель науки, профессор Магеррам Гасымлы добавил, что Ашуг Алескер является "мастером всех мастеров".

"Когда мы смотрим на стихи Ашуга Алескера, то в каждой строчке видим устав искусства ашуга", - отметил Гасымлы.

Далее на мероприятии выступили известные ашуги, исполнители и чтецы. Ашуги из Товуза, Газаха, Кяльбаджара и Лачина в своих выступлениях обратились к творческому наследию Ашуга Алескера. На вечере декламировались стихотворения Ustadnamə, Qəmərcanı, İncimərəm, Qadan alım и другие.

Ашуг Алескер (имя при рождении Алескер Алимамед оглы, 21 марта 1821 - 7 марта 1926) - один из самых знаменитых азербайджанских ашугов-сказителей XIX - начала XX веков.

Благодаря своему яркому таланту, страстным, бескомпромиссным произведениям он сумел подняться на вершину азербайджанской ашугской поэзии. Он писал стихи, создавал на них ашугские напевы и сам же виртуозно исполнял их на сазе, хорошо владел формами ашугской поэзии. Темы поэзии Ашуга Алескера разнообразны. Социальные мотивы со временем усиливались в его творчестве. Ашуг Алескер был создателем и ярким руководителем Гейчинской ашугской школы в Азербайджане. Его учителем являлся известнейший поэт того времени - ашуг Алы.

Репертуар Ашуга Алескера состоял из множества классических дастанов и ашугских напевов, суть которых заключалась в описании тяжелой доли рабочего люда, революционных событий тех лет, сцен из крестьянской жизни и красот природы. Важное место в творчестве Ашуга Алескера занимает тема любви и дружбы. Богат и разнообразен мир его лирики. Разнообразны лирические гошмы Ашуга Алескера, задушевные любовные стихи и созданные им образы прекрасных женщин. Женская красота очаровывала, пленяла его душу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)