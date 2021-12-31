В Международном центре мугама отметили 200-летие со дня рождения Ашуга Алескера (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения выдающегося представителя ашугского искусства Азербайджана, великого мастера слова Ашуга Алескера.

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 200-летнего юбилея Ашуга Алескера.

Вечер был организован при поддержке Международного центра мугама совместно с общественным объединением "Деде Алескер оджагы" и Институтом фольклора НАНА. На открытии был представлен документальный фильм "Ашуг Алескер".

Выступивший председатель "Деде Алескер оджагы", правнук Ашуга Алескера Хатаи Алескерли отметил, что общественным объединением был реализован ряд проектов, посвященных знаменательной дате одного из великих представителей народной поэзии. "Издано несколько книг ашуга, в том числе на грузинском и немецком языках. В ноябре в Турции при совместной организации TЮРСКОЙ, Министерства культуры Азербайджана и Комитета по культуре Милли Меджлиса при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, посольства Азербайджана в Турции и Союза ашугов Азербайджана состоялось юбилейное мероприятие, на котором была представлена книга, посвященная Ашугу Алескеру", - отметил Хатаи Алескерли.

Директор Института фольклора НАН Азербайджана, академик Мухтар Иманов рассказал о наследии Ашуга Алескера. Он отметил, что этот год запомнился не только первой годовщиной Победы в Отечественной войне, но и юбилеем двух выдающихся представителей азербайджанской литературы – 880-летием Низами Гянджеви и 200-летием Ашуга Алескера.

"Я с уверенностью могу сказать, что Ашуг Алескер является Низами и Физули нашего ашугского искусства. Хотя Ашуг Алескер никогда не был представителем религиозных течений, но в его творчестве ярко выражены мысли суфийских поэтов, в особенности Насими. Ашуг Алескер является символом и одной из вершин не только национальной, но и тюркской народной культуры. Он является мастером, творчество которого в целом связано с искусством озана, и будучи безгранично привязанным к традициям, языку, идеологии, религиозному мировоззрению, обладал творческим потенциалом художественной личности", - отметил академик.

Было отмечено, что в 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На вечере были представлены выступления художественного руководителя фольклорного ансамбля "Деде Горгуд" Института фольклора НАНА, заслуженной артистки Нурии Гусейновой, ансамбля саза "Хары Бюльбюль" музыкально-образовательного центра имени Адалата Насибова, ансамбля саза "Абшерон", ашугов Адалята Далидаглы, Тебриза Велиева, Керема Тебризоглу, Солмаз Косаевой и др. На вечере также прозвучали стихи Ашуга Алескера.

Отметим, что Международный центр мугама реализует ряд проектов, посвященных пропаганде азербайджанской национальной музыки, среди которых "Вечера мугама", "Вечера дастана", "Жемчужины этнической музыки" и "Вечера ашугской музыки".

(Автор: Вугар Иманов)