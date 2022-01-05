Художница из Азербайджана и Германии отмечена призом Олимпийских игр в области искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница из Германии, известная художница Маргарита Керимова-Соколова отмечена Olympic Artistic Award 2021 - призом Олимпийских игр в области искусства, сообщила Trend Life мастер кисти.

Olympic Artistic Award создана для награждения художников, скульпторов, фотографов, графических дизайнеров, видеохудожников. Цель премии - попытаться вернуть творческие состязания в число событий Олимпиады.

"На Новый год иногда случаются чудесные события. В полученном мною поздравительном письме говорится "В год проведения Олимпийских игр мы решили вручить наиболее достойным артистам важную награду - приз Олимпийских игр в области искусства". Авторами премии являются итальянцы Франческо Саверио Руссо и Сальваторе Руссо. Пожалуй, не все знают, что на Олимпийских играх не всегда награждались только лучшие спортивные достижения. С 1912 по 1952 год во время Олимпийских игр проводился параллельный конкурс современного искусства, разделенный на пять категорий: живопись, скульптура, архитектура, литература и музыка. Этот конкурс, в котором соревновались художники различных дисциплин, был задуман и осуществлен бароном де Кубертеном еще в 1906 году. В нем участвовали такие легендарные личности, как Жан Рене Гоген, сын Поля Гогена, получившего бронзовую медаль за скульптуру на Олимпийских играх 1924 года. Даже такой известный историк искусства, как Джулио Карло Арган, участвовал в отборе национальных чемпионов в рамках жюри Лондонской Олимпиады 1948 года. А на Парижской Олимпиаде 1924 года великий Игорь Стравинский вручил музыкантам медали", - рассказала художница.

Каждый удостоившийся художник получает именную доску со своим именем, медаль и пергамент. Кроме того, работы будут опубликованы в каталоге Art Olympic Prize и в журнале Art International Contemporary Magazine.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников. С 1965 года принимала участие в выставках городов СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кельн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины художницы находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)