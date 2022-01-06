Колдовство и мистика Ивара Калныньша и Ольги Кабо в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Известные российские актеры предстанут перед бакинскими зрителями в образах героев мистического булгаковского романа "Мастер и Маргарита", сообщает Trend Life.

Российский театр "Огни Москвы" 20 февраля покажет на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку легендарный спектакль "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного произведения российского писателя и драматурга Михаила Булгакова. Начало - в 20:00.

Необычная и очень оригинальная постановка режиссера Валерия Беляковича переносит зрителя в Москву 30-х годов, завораживает мистикой происходящего действа. В главных ролях - известный латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш и заслуженная артистка России Ольга Кабо.

Театральная версия романа оказалась не менее впечатляющей и чарующей, чем сам оригинал. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягивают к себе и очаровывают зрителей.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)