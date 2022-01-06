13 мгновений Нихада Алиева в Париже: От миллионера из трущоб до ста лет одиночества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Искусство в целом, и портретное искусство в частности, не только отражает развитие общества, но и способствует изучению истории, сближению культур разных стран и народов, сказал Trend Life Нихад Алиев, который недавно представил в Париже свои работы из серии Les Portraits (Портреты), посвященной историческим личностям.

Выставка была проведена в Galerie Le Beaute Du Matine Calme Парижа под названием "Цвета без границ". В ее экспозицию, наряду с произведениями азербайджанских художников, вошли работы представителей Турции, Непала, России, Казахстана, Туркменистана, Украины, Италии, США и Грузии.

"Портрет является, пожалуй, одним из наиболее привлекательных жанров живописи и вместе с тем самым неоднозначным. Именно портрет предоставляет возможность рассуждать об образе человека, позволяет отразить личности в различные эпохи. В одном остановленном мгновении художник способен раскрыть внутренний мир человека через его внешний облик. При этом идейно-художественная интерпретация живого лица отражается в различных красках, линиях и пластических формах. И что самое интересное, по портретам можно узнать доселе неизвестные факты истории. Например, не все французы знали о прибытии Шарля де Голля в Баку в 1944 году. И этот визит был также воплощен в портрете, представленном парижанам и гостям столицы Франции", - сказал Нихад Алиев, работы которого несколько раз экспонировались в различных галереях Франции.

Выставки азербайджанских художников были организованы Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова под руководством заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой.

В этот раз Нихад Алиев представил сразу 13 работ, среди которых "Визит Шарля де Голля в Баку в 1944 году", "Путешествие Александра Дюма-старшего на Кавказ - Баку и Атешгях", "Мир Рабиндраната Тагора", "Трагедия "Титаника" Джеймса Кэмерона", "Железная леди Индии и женщина тысячелетия – Индира Ганди", "Супруги Угур Сахин и Озлем Туречи, которые изобрели первую в Европе вакцину от коронавируса", "Бангкок Хилтон Джорджа Миллера", "Счастье во мраке и светлая жизнь Хелен Келлер", "Феррари" Энцо Феррари", "Сто лет одиночества Габриэля Гарсиа Маркеса", "Миллионер из трущоб Дев Патель", "Пианист Романа Поланского" и "Режиссер Педро Альмодовар".

Нихад Алиев родился в Гёйчае, является выпускником факультета информационных технологий в мировой экономике Азербайджанского государственного экономического университета. Первый портрет он нарисовал в 9-летнем возрасте. Его работы принимали участие в различных выставках, отмечены дипломами, в том числе дипломатических миссий. Им также созданы портреты исторических личностей Азербайджана, Национальных героев, деятелей культуры и науки – Лютфи Заде, Муслима Магомаева, Вагифа Мустафазаде, Ахмадии Джабраилова, Мухаммеда Гусейна Шахрияра, Халила Рзы Улутюрка и других. Нихад Алиев - полиглот, знает семь языков.

(Автор: Вугар Иманов)