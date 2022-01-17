В Баку побывают на побережье жаркой Андалусии со страстной историей любви (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 30 января в 20.00 Театр национального танца Испании Flamenco Live представит музыкальный спектакль фламенко "Легенда о Ромео и Джульетте", поставленный по мотивам классического произведения Уильяма Шекспира, сообщает Trend Life.

Артисты Flamenco Live перенесут зрителей на побережье жаркой Андалусии, в волшебный мир испанского фламенко, музыки каблуков и кастаньет, чарующих движений рук, взмахов веера...

Flamenco Live – это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Это абсолютно новая, неожиданная трактовка знаменитого произведения Шекспира, где легендарная история о любви рассказана на языке страстного испанского танца. Глубокое, бессмертное произведение Шекспира, понятное и знакомое каждому, в этот раз будет рассказано по-новому, на языке музыки, пения и самого страстного танца в мире - фламенко.

Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется puro flamenco - чистое, подлинное фламенко во всём его многообразии!

Все участники коллектива - многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие как "Viva España", "Золотой Дуэт" и др. Ведущий танцор коллектива - El Tebi, участник проекта "Минута славы" на Первом канале, единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров и "таблао", среди которых знаменитое "Casa Patas" в Мадриде. На сцене выступят - El Tebi, La Nata (танец), Alajandro Reyes, Carina La Dulce (вокал), Maksim Melnikov, El Glepe (гитара). Директор проекта – Александр Зуборев.

Стоимость билетов - от 30 до 95 манатов. Приобрести билеты онлайн можно по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/romeo-and-juliet-flamenco-ballet-?fbclid=IwAR3mBZG0ZtxRoOXogcfKTGgsz4EHC4iOZNyBXhG2Ax2TalZfYViXqbB4y5M

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(Автор: Вугар Иманов)