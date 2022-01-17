В Баку пройдет вечер классической музыки, посвященный очередной годовщине трагедии 20 Января
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 19 января пройдет вечер, посвященный 32-летней годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в филармонии.
На мероприятии выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Рауфа Абдуллаева.
На вечере прозвучат сочинения Гара Гараева, Азера Рзаева, Агшина Ализаде.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.
(Автор: Джани Бабаева)
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