Впервые в Азербайджане! Творческий тандем Беларуси и России представит грандиозную премьеру спектакля "Княжна Мэри" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане во Дворце Гейдара Алиева в Баку 23 января состоится грандиозная премьера драматического музыкального спектакля "Княжна Мэри", поставленного по одноименной главе из романа русского классика Михаила Лермонтова "Герой нашего времени". Начало - в 19:00, сообщает Trend Life. Проект представляется Дворцом Гейдара Алиева.

Это история о любви страстной и страшной... О дружбе, предательстве, смерти. О человеке, способном разрушить все на своем пути, ...даже самого себя. Фарс, вокал, трагедия и сочетание несочетаемого! В спектакле звучит музыка таких известных исполнителей, как "Би-2", The Hatters, Dalida, Serge Gainsbourg и др. Все в живом исполнении Президентского оркестра Республики Беларусь.

Главный дирижер спектакля – Виталий Кулбаков (Беларусь), режиссер-постановщик - Татьяна Самбук (Россия), автор художественной идеи - Елена Микулинская (Россия).

В ролях - лучшие актеры "Театра - студии киноактера": заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин, Вера Полякова, Юрий Баранов, Дмитрий Егоров, Яна Ходанович, а также Дмитрий Климович и Маргарита Киселите

Продолжительность спектакля - 1 час и 20 минут (без антракта).

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(Автор: Вугар Иманов)