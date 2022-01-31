Юсиф Эйвазов в Испании "влюбился" в девушку из знатной и богатой семьи (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный оперный певец. народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов исполнил главную партию оперы "Пиковая дама" Петра Чайковского по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина, премьера которой с триумфом прошла на легендарной сцене Gran Teatro del Liceo (Барселона, Испания), сообщает Trend Life.

"Очень люблю этот классической спектакль и счастлив делить сцену с моими прекрасными коллегами", - поделился Юсиф Эйвазов, который исполнил партию Германа.

Напомним, что ранее "Пиковая дама" с участием Юсифа Эйвазова была представлена на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а также в Москве на исторической сцене Большого театра России.

Сюжет оперы: Все события оперы происходят в Санкт-Петербурге. Герман влюблен в Лизу - девушку из знатной и богатой семьи. Он узнает, что Лиза является невестой Елецкого. Несмотря на это, он признается Лизе в любви, что пробуждает в душе девушки ответный порыв. Приятель Томский рассказывает Герману про Графиню, молва нарекла ее Пиковой дамой. В молодости Графиня страстно любила карточную игру и однажды при крупном проигрыше ей назвали три карты. Поставив на них, она выиграла три раза подряд. Тайну эту Графиня открыла уже двоим, а от третьего ей предсказана смерть.

После рассказа Германа мучает навязчивая мысль о трех картах. Ему кажется, узнай он тайну – и все преграды к счастью с Лизой будут сметены. Герман решается обратиться к Графине и просит ее открыть тайну трех карт. Герман угрожает ей пистолетом, но вдруг обнаруживает, что Графиня мертва. Мысли о мертвой старухе не покидают Германа, и перед ним возникает ее призрак, который раскрывает ему три карты: "Запомни: тройка, семерка, туз!..". Герман отправляется в игорный дом. Две карты, на которые он ставит – выигрывают. Затем Герман ставит весь свой выигрыш на третью карту. Но вместо туза в его руке – дама пик. Потрясенному Герману кажется, что он видит Графиню, она ждет его смерти. Герман умирает с мыслью о Лизе…

(Автор: Вугар Иманов)