В Баку будут представлены шедевры мировой киномузыки в новой аранжировке (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры СГБ, 12 и 13 февраля в 20:00, пройдет мультимедийное шоу CinemaHit, организованное Art-East Media Group, сообщает Trend Life.
В исполнении камерного оркестра Avanqard будут представлены шедевры мировой киномузыки в новой аранжировке, сопровождающиеся кадрами из любимых фильмов и анимаций, танцевальными номерами и интересными композициями. Проект реализуется при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" и сети кинотеатров CinemaPlus.
Билеты можно приобрести на https://iticket.az/events/concerts/cinemahit-multimedia-show и во всех кассах Баку.
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(Автор: Вугар Иманов)
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