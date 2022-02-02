В Баку состоялся концерт, посвященный Дню молодёжи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) в Русском доме в Баку представлена концертная программа, посвященная Дню молодёжи Азербайджана, сообщает Trend Life.

Концерт открыла самая юная участница программы, скрипачка Эльмира Дадашева. Она исполнила "Странствие" Гара Гараева из Симфонических гравюр "Дон Кихот". Исполнительница смогла преодолеть волнение и представить блестящее выступление.

Своей игрой она вдохновила остальных участников концерта, которые представили прекрасные музыкальные номера. Юные музыканты исполнили сложные сочинения выдающихся композиторов – Арифа Меликова, Иоганна Себастьяна Баха, Азера Дадашева, Петра Чайковского, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Ниязи, Тофига Гулиева, Закира Багирова. Артистизм, с которым музыканты исполняли сочинения, покорил всех зрителей.

На вечере выступили участники проекта – лауреаты международных и республиканских конкурсов - Джамал Алиев, Сура Руфат, Фарах Алиева, Саида Ахмедова, Фаган Гасанлы, Джамиля Рагимова, Зумруд Ализаде, Натаван Гасанова, Севда Джабраилова, Зилхиджа Исмаилова, Заррин Алиева, Арзу Сафарова, Джалал Керимов, Нурана Алиева и Сабина Гасанзаде.

Юные дарования представили музыкальные номера в сопровождении заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алиевой.

Концерт стал колоссальным заделом на будущее для музыкантов, впрочем, как и в целом весь проект "Gənclərə dəstək", который на протяжении пяти лет остается приверженным своей миссии - выявлению и поддержке молодых талантов.

В своем выступлении руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров выразил признательность директору Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народному артисту Азербайджана, известному пианисту Мураду Адыгезалзаде за реализацию столь значимого проекта, который играет большую роль в профессиональном становлении творческой молодежи.

Ирек Зиннуров отметил весомый вклад Мурада Адыгезалзаде в дело укрепления российско-азербайджанских связей в области культуры и поддержку, оказанную в организации концерта лауреатов международных и республиканских конкурсов и фестивалей на площадке Русского дома в Баку.

Также была выражена благодарность координатору проекта "Gənclərə dəstək" Айле Керимовой-Закария, всем участникам были вручены грамоты.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)