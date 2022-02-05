Дочь и внук Гара Гараева – от классической музыки до джазовых импровизаций в США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982) прошел вечер, посвященный 104-летию со дня рождения мастера музыки, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Государственным музеем музыкальной культуры Азербайджана.

На мероприятии выступили дочь Гара Гараева, директор Дома-музея, пианистка и педагог Зулейха Гараева-Багирова, директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова и профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Зюмруд Дадашзаде.

Они рассказали о жизни и творчестве Гара Гараева, а также о видном композиторе Закире Багирове (1916-1996) и внуке Гара Гараева - Зульфугаре Багирове, который живет в США, является популярным саксофонистом, джазменом и композитором. На мероприятии были продемонстрированы видеоматериалы.

Было отмечено, что в этом доме жили родители Гара Гараева - известный врач-педиатр Абульфаз Гараев и Сона Ахундова. Выдающийся композитор провел здесь детство, молодость. Первые свои произведения он написал именно в этом доме.

Гара Гараев - автор трех опер, трех балетов и трех симфоний, а также многочисленных музыкальных произведений. Его творческое наследие охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается экспрессивностью, эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма, тесно связан с принципами народной музыки.

Произведения Гара Гараева, в том числе "Родина", "Лейли и Меджнун", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Дон Кихот" и другие, входят в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Гара Гараев окончил Бакинский музыкальный техникум и Азербайджанскую консерваторию. Работал в Ленинградском академическом драматическом театре имени М.Горького, а также в Москве. Композиторскую деятельность совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Бакинской филармонии, председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР, на протяжении многих лет преподавал в Азербайджанской консерватории, был ее ректором.

Отметим, что в Доме-музее представлены ноты, личные вещи, афиши, программы, фотографии, книги и прочие экспонаты, посвященные или принадлежавшие Гара Гараеву.

Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженных артистов Наргиз Алиевой (пиано), Юлии Моториной (скрипка), а также музыкантов Самиры Фараджевой (виолончель) и Хадиджи Гаджилы.

Фото - Кямран Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)