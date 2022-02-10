Счастлив ли я? – день рождения народного артиста Азербайджана Александра Шаровского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 10 февраля, свой день рождения отмечает главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Александр Шаровский, сообщает Trend Life.

Родился Александр Шаровский 10 февраля 1948 года в Баку. В школе занимался в драматическом кружке. С 1967 года - актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя. В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна Александр Шаровский служит с 1974 года. С 1991 года работал в качестве режиссера-постановщика, главным режиссёром назначен в марте 1993 года.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем, это относится и к Шаровскому. Он прекрасный актер, запомнившийся поклонникам театрального искусство по ярким ролям, однако уже более 30 лет его деятельность ассоциируется с успешными театральными постановками в качестве режиссера:

"Я пошел в режиссеры, потому что меня не устраивали многие режиссеры, с которыми я работал. Я много играл и мне было любопытно ощутить на себе тягу делания живых картинок на сцене. Я этим и занялся. Но этот переход редко получается удачным. Как правило, артисты, которые начинают заниматься режиссурой, часто сталкиваются с провалом. Человек, который никогда не играл, а сразу стал режиссером, не может стать артистом, потому что он не ел этого хлеба. Чтобы стать актером, надо много лет есть этот "черный хлеб" - с первых шагов до главных ролей. Поэтому наоборот не бывает", - сказал как-то в интервью народный артист"

Александр Шаровский всегда в работе, всегда полон идей, всегда открыт для общения. В общении с ним создается впечатление, что он счастлив тому, как сложилась его судьба:

"В интервью меня часто спрашивают: " Счастлив ли я?" На что я отвечаю, что у меня есть любимая работа, любимый сын и шесть замечательных внуков, есть любимая жена (прим. авт. - народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская), друзья, мои зрители, у меня есть – театр. В детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Мои сверстники мечтали быть летчиками, космонавтами, в крайнем случае завмагами, а я мечтал стать футболистом, играть в команде "Нефтчи", но судьба распорядилась иначе, и я ею доволен".

Как и у каждого человека, так и у Александра Шаровского есть свои правила жизни, своя философия:

"Не делать людям плохого, пытаться понимать и уметь слышать, а не слушать людей. Естественно, что я желаю счастья и здоровья своей семье. Но это - не философия, а лишь желание человека. Хочу чтобы на улицах моей страны было всегда мирно и празднично, как сегодня…"

(Автор: Джани Бабаева)