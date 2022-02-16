Определился представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" представит победитель вокального проекта Səs Azərbaycan Надир Рустамли, сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного телевидения и радио Азербайджана (İTV), являющегося национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

Напомним, что в конце декабря 2021 года стартовал прием песен для отбора композиции, с которой представитель Азербайджана выступит на конкурсе "Евровидение-2022". Отбор продлился до 31 января 2021 года.

По словам главы делегации Азербайджана на "Евровидении-2022", известного композитора и продюсера Исы Меликова, для отбора было представлено более 300 композиций. Процесс отбора завершится во вторую неделю марта, и после это будет объявлена песня, с которой Надир Рустамли представит на конкурсе Азербайджан.

Надир Рустамли родился в 1999 году в городе Сальян. Музыкой он занимался с детства. В 2019 году Рустамли представлял Азербайджан на международном конкурсе студенческой песни Youthvision, заняв 2-е место среди участников из 21 страны.

Слоганом "Евровидения-2022" в текущем году стала фраза The Sound of Beauty ("Звук красоты"), логотип же выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн, подмножество вибрационных модальных явлений).

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" выступит в первой части второго полуфинала.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)