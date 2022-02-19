Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО)

Культура 19 февраля 2022 13:39 (UTC+04:00)
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня популярный актер Турал Алекберов отмечает юбилей, сообщает Trend Life. Несмотря на свою молодость, актер уже имеет хороший опыт и полюбился зрителям по более 20 ролям в фильмах и сериалах, а также в спектаклях, среди которых - "Игра с жизнью", "Бесприданницы", "Отцовский очаг", "Одна женщина", "13-я квартира", "Сугра и дети", "Не говори" и т.д.

Для мужчины тридцать лет -
Настоящий сил расцвет:
Развит ум, и опыт есть,
Впереди - побед не счесть.

Турал родился 19 февраля 1992 года в Имишли. Является выпускником режиссерского факультета Государственного университета культуры и искусств. С 2012 года - актер Бакинского театра для детей и юношества, где как режиссер поставил спектакль "Плутовские мыши". А свою первую роль он сыграл еще в 10-летнем возрасте в детском театральном кружке, в спектакле по произведению Абдуллы Шаига "Идеализм и человечество".

"Театральное искусство и киноискусство – это необыкновенно сказочный и увлекательный мир. Кто-то выбирает актерское мастерство из-за возможности стать знаменитостью, приобрести славу и деньги, другие же просто хотят воплотить на сцене свой творческий потенциал. Для меня сцена и творчество - это особое пространство невероятно интенсивного проживания бытия. Это мир, где человек может только самовыражаться и реализовывать идеи, находиться в среде творческих людей, каждый из которых является уникальной и неповторимой личностью. Кроме того, вы самостоятельно сможете внести что-то стоящее в искусство нашей страны. Более того, профессия актера является одной из самых социально значимых. Посредством творчества вы сможете донести до разума и души зрителей свои взгляды на жизнь, философскую позицию. Особенное значение профессия актера имеет в формировании будущего поколения, его воспитании и развитии", - говорит Турал Алекберов.

Говорят, что жизнь актера постоянно окрашена только самыми яркими красками, но в действительности это большой и кропотливый труд.

"Артисты полностью посвящают себя искусству и творчеству, часто не бывает свободного времени, которое они могли бы посвятить личной жизни, своей семье. Поэтому некоторые вообще не выходят замуж или не женятся. Более того, став актером, необходимо сразу настроиться на то, что на творческом пути будут ждать не только слава и успех, но и черные полосы, связанные с затишьем в карьере. Чтобы избежать этого, вам придется постоянно много работать над собой, над своим талантом. Необходимо постоянно чему-то учиться, узнавать что-то новое. Для меня главное в жизни – всегда сохранять свое лицо, несмотря на трудности, не утратить человечность. Я всегда старался не жить миром других, а, наоборот, привлекать людей в свой мир. С детства я был склонен к лидерству, хотел, чтобы люди служили моим идеям. Пока я не смог построить свой большой мир, только маленький, но именно здесь смог собрать вокруг себя людей, которых стараюсь сделать в собственном мире счастливыми. У меня маленький мир, где хочу дарить людям счастье. Представьте, что каждый человек в своем мире дарит людям счастье, и посмотрите, каким прекрасным может стать мир", - говорит актер.

Турал Алекберов также ведет активную общественную деятельность, является лауреатом ряда национальных премий в области актерского мастерства, турецкой премии Altın Boğaz Ödülü İstanbul, организатором проектов Caspian Awards, Trend of the Year, Gənclik Ödülləri Azərbaycan, Gold Faces и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Image
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Турал Алекберов отмечает юбилей: Особое пространство невероятно интенсивного бытия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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