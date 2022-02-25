Пространство Современного Искусства YARAT представило в ARTIM коллективную выставку Postponed (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представляет коллективную выставку Postponed (Отложено), состоящую из работ молодых художников Наргиз Абдуллаевой, Агабабы Багирова, Лейли Ахмедовой, Али Юсубова, Мушфига Гейдарова, Новруза Мамедова и Сабита Заманова, сообщает Trend Life.

Открытие экспозиции состоялось сегодня в старинной части Баку – Ичери шехер, в Проектном пространстве ARTIM (ул. Кичик Гала, 5) и будет представлена до 10 апреля.

Выставка Postponed раскрывает суть промедления, побуждая к более пристальному и метафизическому рассмотрению темы. Наводящая на размышления выставка Postponed, исследует глубинный смысл отложенных желаний и стремлений, намерений и целей сквозь призму различных интерпретаций художников.

Поскольку все мы привыкли к стремительному темпу современной жизни, уже сама возможность промедления или отсрочки может вызывать у нас беспокойство. Повседневная жизнь современного человека полна временных привязок, крайних сроков и ситуаций, которые требуют предсказуемости и контроля. Однако из-за непредсказуемого характера жизни обстоятельства могут иногда приводить к краху, намерения могут быть тщетны, а ожидания не оправдываются. Подобно эффекту бабочки в теории хаоса, задержка может изменить ход событий и привести к метаморфозе исходного состояния, а в результате - к совершенно иному финалу.

Выставка ре-контекстуализирует "процесс замедления", предлагая зрителям подумать о последствиях проволочек, будь то личных или общественных, и перекликается с темой личностного развития. Анализ происходит в контексте "отложенных действий", которые художники рассматривают в качестве отправной точки для многих возможных вариантов развития истории.

Мушфиг Гейдаров (р. 1989, Губа) в 2007-2013 годах учился в Азербайджанской государственной художественной школе им. А. Азимзаде. В 2017 году окончил Азербайджанскую государственную академию художеств со степенью бакалавра в области скульптуры. Дополнительно практикуется в таких областях, как графика и инсталляция. Художник был участником нескольких художественных симпозиумов и выставок, таких как Международный фестиваль искусств "Кукнар" (Центр Гейдара Алиева, 2014); "Всемирные художественные игры" (Черногория, 2014), "Энергия искусства-20" (Азербайджанский национальный художественный музей, 2014) "Футуризм" (Landmark, Баку,2016) и др.

Наргиз Абдуллаева (р. 2000, Баку) в 2021 году окончила Азербайджанскую государственную академию художеств по специальности "Книжная графика и иллюстрация". В настоящее время занимается тату-артом в стиле "hand poke" и игровым дизайном.

Али Юсибов (р.1998, Гянджа) в 2020 году окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности. С 2019 года начал свою художественную практику в области коллаж-арта. Часто интерпретирует свои работы как личный дневник и выражает через них свои сокровенные чувства. В настоящее время занимается графическим дизайном.

Агабаба Багиров (р. 1997, Баку) — художник современного искусства, получивший степень бакалавра Бакинского государственного университета по специальности "Компьютерные науки". В своей практике Агабаба занимается видеоиграми, цифровым искусством, VR/AR и 3D-моделированием. Занимаясь современным искусством, он устанавливает взаимосвязь между людьми, природой и технологиями. Агабаба Багиров участвовал в таких выставках, как "Туманы, превратились в эпопею в голове моей" (Центр YARAT, Барда, Гянджа и Государственная галерея Хачмаз 2020-2021); Виртуальный АRTIM (2020); YARAT Studios (2019-2020). Он является победителем конкурса ARTIM Lab 2020 года.

Новруз Мамедов (р.1986, Сальян) получил степень бакалавра и магистра скульптуры в Азербайджанской государственной академии художеств. Работает с различными медиа, включая живопись, инсталляцию и преимущественно скульптуру. Он был участником ряда выставок, симпозиумов как на национальном, так и на международном уровне, в том числе "DYSPONIA" (ARTIM Project Space, 2017); "Comfortably Numb" (ARTIM Project Space, 2016) "Вместе Мы" (2015, передвижная выставка в Париже, Франция; Давосе, Швейцария; Будапеште, Венгрия; Риме, Италия; Анкаре, Турция), Международный художественный конкурс Semeni (Центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан, 2014), Алюминий IV Международная биеннале современного искусства (Баку, Азербайджан, 2012), Симпозиум каменной скульптуры Чанкири (Чанкири, Турция, 2011) и многие другие. С 2011 года он является членом Союза Художников Азербайджана.

Сабит Заманов (р. 1986 Гусары) окончил Азербайджанскую Государственную Академию Художеств по специальности "скульптура". В настоящее время работает художником-скульптором. Он участвовал в групповых выставках и фестивалях, таких как; "Reduce, Reuse, Recycle" (Баку, Азербайджан, 2021); "Combinat Urban Art Show" (фестиваль "Быть женщиной", Баку, 2019); "Заставь Землю снова улыбнуться" (Баку, Азербайджан, 2019); Международный художественный конкурс "Семени" (Центр Гейдара Алиева, 2018); "Дисфония" (ARTIM Project Space, Баку, 2017).

Лейли Ахмедова (р. 1994, Баку) училась в Азербайджанской государственной художественной школе им. А. Азимзаде в 2009-2012 гг. В 2016 году она получила степень бакалавра универститета Istituto Europeo di Design в области фешн-дизайна. Практикуя различные медиа, художница стремится расширить представление о том, что такое искусство и как оно работает. Искусство по сути является соединительным звеном всей ее деятельности, из которого она черпает энергию. В 2017-2019 годах была художественным руководителем фешн-бренда "Kauseffekt".

(Автор: Вугар Иманов)