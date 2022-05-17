Произведения ректоров БМА прозвучали по случаю юбилея Эльмиры Аббасовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась конференция-концерт, посвященная 90-летию видного ученого-музыковеда, педагога, заслуженного деятеля искусств, профессора Эльмиры Аббасовой, сообщает Trend Life.

Выступившие ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, проректор по научной работе, заслуженный деятель искусств Гюльназ Абдуллазаде, заслуженный деятель искусств Имруз Эфендиева, кандидат искусствоведения Ульвия Иманова, доктор философии по искусствоведению Мина Бабаева рассказали о жизни и творчестве Эльмиры Аббасовой, ее большом вкладе в национальную культуру.

Эльмира Абасова родилась 10 января 1932 года в Баку. Выпускница историко-теоретического факультета Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), аспирантуры при Академии наук Азербайджанской ССР. С 1955 года преподавала в Азербайджанской государственной консерватории. В 1977-1991 годах была ректором. Также работала старшим научным сотрудником в Институте архитектуры и искусства. С 1973 по 1990 годы — секретарь Союза композиторов Азербайджана. Автор ряда научных исследований, монографий, брошюр и статей, главным образом по вопросам музыкальной культуры Азербайджана. Большая часть её научной деятельности посвящена исследованию творчества великого композитора Узеира Гаджибейли. Скончалась 12 февраля 2009 года.

В концертной программе выступили народные артисты Егяна Ахундова, Ульвия Гаджибекова, Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Тохфа Бабаева, Эльнара Кебирлинская, Сабина Ибрагимова, профессор БМА Кенуль Гусейнова, доценты БМА Зулейха Абдулла и Наргиз Салманлы, лауреат международных конкурсов Сабина Гулиева. Были исполнены произведения композиторов, в разные годы возглавлявших Бакинскую музыкальную академию - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Солтана Гаджибекова, Джовдата Гаджиева, Ашрафа Аббасова и Фархада Бадалбейли.

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