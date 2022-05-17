В съемках приключенческого сериала Disney+Hotstar в Баку приняли участие около 500 человек (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В съемках приключенческого сериала индийских кинематографистов под названием KakP в Баку приняли участие около 500 человек, сообщил Trend Life руководитель Actors Agency of Azerbaijan Сабухи Мамедов.

Проект реализуется Disney+Hotstar. В Баку съемки проведены при содействии Filming Azerbaijan. Сериал будет представлен в индийском сегменте платформы Netflix.

"Зарубежные кинематографисты не впервые снимают фильмы и сериалы в нашей стране. Сюжет повествует о том, как родители главного героя становятся жертвой представителей криминальных кругов, и он хочет найти этих людей и наказать. Часть съемок на протяжении шести дней проходила в Баку, для чего режиссеры картины Анкуш Мадан Мохла и Гилерме Барретто привлекли около 500 человек, среди которых были заслуженный артист Ильгар Джахангир, телеведущая Турана Гусейнли, актер Эртуран Наджафи, а также спортсмены, модели, танцоры, исполнители, представители различных сфер", - отметил Сабухи Мамедов.

Disney+ Hotstar - это индийский бренд службы потоковой передачи видео по запросу по подписке, принадлежащей Novi Digital Entertainment of Disney Star и управляемой Disney Media и Entertainment Distribution, оба - подразделения The Walt Disney Company.