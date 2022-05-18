В Азербайджанском государственном экономическом университете состоялось открытие аудитории имени классика литовской литературы Винцаса Креве-Мицкявичюса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете в Баку состоялось открытие аудитории имени классика литовской литературы, писателя, прозаика, поэта, драматурга, публициста и переводчика Винцаса Креве-Мицкявичюса (1882-1954), сообщает Trend.

В мероприятии приняла участие первая леди Литвы Диана Науседа, которая была проинформирована об истории и деятельности Азербайджанского государственного экономического университета, его международных связях, реализуемых программах и проектах, а также ознакомилась с различными аудиториями вуза и образовательным процессом.

На стене перед входом в аудиторию установлена мемориальная доска с барельефом Винцаса Креве-Мицкявичюса.

Выступившие ректор вуза, доктор экономических наук Адалят Мурадов и министр культуры Азербайджана Анар Керимов рассказали о деятельности Винцаса Креве-Мицкявичюса, подчеркнув значимость открытия аудитории его имени в деле дальнейшего развития отношений между двумя странами в области образования и культуры.

Бакинское реальное училище, где в свое время Винцас Креве-Мицкявичюс преподавал русский язык и литературу, ныне является Азербайджанским государственным экономическим университетом.

В 1919 году Винцас Креве-Мицкявичюс был назначен консулом Литвы в Азербайджане и является первым дипломатическим представителем своей страны в Баку.

Винцас Креве-Мицкявичюс - автор, создавший произведения различных жанров, сочетавший реалистическую конкретность с романтической возвышенностью, создатель исторических произведений, родоначальник литературного фольклоризма в литовской литературе, писатель широкой стилистической амплитуды.