Успех азербайджанского проекта "Gənclərə dəstək" в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана в рамках проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) молодые азербайджанские музыканты, лауреаты республиканских и международных конкурсов выступили с концертом в Измире (Турция), сообщили Trend Life в филармонии.

Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, состоялся в Государственной турецкой музыкальной консерватории при Эгейском Университете в Измире.

На концерте со вступительным словом выступила координатор проекта "Gənclərə dəstək", режиссер-постановщик Филармонии, музыковед Айла Керимова-Закария, которая отметила, что Фикрет Амиров вписал яркие страницы в историю музыкального искусства Азербайджана. Созданные им музыкальные произведения звучат в престижных концертных залах мира в исполнении известных оркестров и музыкантов. Говоря о проекте "Gənclərə dəstək", Айла Керимова-Закария добавила, что он направлен на создание условий для проявления творческого потенциала молодых музыкантов, ознакомления широкой общественности с их деятельностью и т.д.

По словам Айлы Керимовой-Закария, подобные данному концерту мероприятия способствуют еще большему укреплению и расширению связей в области культуры между Азербайджаном и Турцией.

На вечере прозвучали произведения Фикрета Амирова, а также других азербайджанских композиторов - Агшина Ализаде, Закира Багирова, Сулеймана Алескерова и Гасана Рзаева.

Талантливые участники проекта "Gənclərə dəstək" с большим вдохновением исполнили произведения Фикрета Амирова "Мугам-поэма", "Танец любви", экспромты для фортепиано, песни "Гёйгёль", "Мен сени арарам" и другие знаменитые сочинения выдающегося композитора. А в завершение концерта в исполнении всех участников проекта прозвучал "Праздник Шахерезады" из балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова.

Многочисленную публику концерта своими выступлениями порадовали лауреаты республиканских и международных конкурсов, среди которых главный преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, президентская стипендиантка Натаван Гасанова (канон) и ее студентки, исполнительницы на каноне - Ульвия Дадашова, Илькане Джафарова, Тахмина Алиханова, Зильхиджа Исмаилова, а также скрипачки - президентская стипендиантка Зеррин Алиева и Сура Руфат, вокалистка Нурлана Абдуллазаде, пианистка Нурана Алиева. На фортепиано участникам концерта аккомпанировала заслуженная артистка Наргиз Алиева.

На вечере также выступили исполнитель на таре, азербайджанский музыкант Эльчин Хетемли, который сейчас проходит обучение в консерватории в Анкаре, исполнительница на каноне, выпускница Азербайджанской национальной консерватории Зохра Гахраманова, которая сейчас проходит обучение в Измире. А прозвучавшая в исполнении ханенде Зюмрюд Мамедовой народная песня "Шушанын даглары башы думанлы" произвела на всех гостей концерта большое впечатление.

"Одна из основных идей таких международных проектов - предоставить возможность молодым талантливым музыкантам выступить на разных сценах, что способствует не только повышению уровня исполнительского мастерства молодых артистов, их карьерному росту, но и укреплению связей в области международного культурного сотрудничества. Оно создает уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур. Музыкальная сокровищница Азербайджана очень богата, наше наследие основано на национальном фольклоре и традициях. Азербайджан известен во всем мире культурой, искусством и национальным наследием. Культура является мощным инструментом для наведения мостов между странами и людьми, особенно молодыми, и укрепления взаимопонимания", - отметил директор Филармонии, народный артист, профессор Мурад Адыгезалзаде.

Наряду с участниками проекта "Gənclərə dəstək", в концерте приняла участие исполнительница на каноне Замина Бабаева Ялчин, проживающая в Измире. Она преподает в Государственной турецкой музыкальной консерватории и недавно выпустила книгу "Игра на каноне в турецкой и азербайджанской музыке". Презентация издания состоялась в рамках концерта.

В заключение ректор Государственной турецкой музыкальной консерватории, профессор Озге Уста поблагодарила азербайджанских музыкантов за прекрасно подготовленную и исполненную концертную программу, а также вручила от имени консерватории всем участникам концерта дипломы.

Отметим, что координаторы концерта – музыковед Айла Керимова-Закария и Замина Бабаева Ялчин.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации талантов и творческих идей. Автор идеи проекта — директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед Айла Керимова-Закария.