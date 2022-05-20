В Баку проходит фестиваль детского рисунка "Мой Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Стартовал Республиканский фестиваль детского рисунка "Azərbaycanim" (Мой Азербайджан), в рамках которого проводится конкурс, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Фестиваль организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры и министерства образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района Баку, Союза художников Азербайджана и Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Цель художественного проекта, проводимого в рамках "Года города Шуша" – развитие способностей талантливых детей, подростков и молодежи, активизация их творческой деятельности, а также более широкая пропаганда культурного наследия освобожденных от оккупации регионов Азербайджана.

С 18 по 21 мая в Центре искусств "Хатаи" представляются работы конкурсантов. Выбор работ произведен в следующих возрастных категорий участников: до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год. По десять лучших работ из каждой категории будут представлены в финальной части фестиваля.

Электронный каталог работ https://www.yumpu.com/xx/document/read/66828814/azerbaycanim-v-resm-festivali-2022

Информационная поддержка выставки – Trend.az, Day.az, Milli.az