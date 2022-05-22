Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация книги "Mənim üçün qızılgül" (Роза для меня) писательницы Самиры Ашраф, сообщает Trend Life.

В книгу вошли 12 рассказов, написанных автором в разные годы, и повествующие о различных ситуациях в жизни, которые герои преодолевают благодаря своей искренности и уверенности в достижении поставленных целей, высоким человеческим качествам. Что нужно, чтобы постоянно добиваться поставленных целей? Почему одни люди воплощают мечты в реальность, а у других, обладающих такими же стартовыми условиями, ничего не выходит, и они опускают руки при первой же неудаче? Дело в личностных качествах, которые определяют, будет ли человек полноправным хозяином своей судьбы или ведомым исполнителем, разочаровавшимся в жизни и пасующим при каждой пустяковой проблеме. Это и многое другое нашло свое отражение в рассказах.

Выступившие директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Анаргызы, депутат Милли Меджлиса, поэт и писатель Агиль Аббас, литературоведы Джаваншир Юсифли и Ирада Мусаева, кинокритик Севда Султанова высказали свое мнение о книге, пожелали дальнейших творческих успехов. Автор издания выразила признательность за добрые слова и провела автограф-сессию книги.