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Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)

Культура Материалы 22 мая 2022 18:22
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация книги "Mənim üçün qızılgül" (Роза для меня) писательницы Самиры Ашраф, сообщает Trend Life.

В книгу вошли 12 рассказов, написанных автором в разные годы, и повествующие о различных ситуациях в жизни, которые герои преодолевают благодаря своей искренности и уверенности в достижении поставленных целей, высоким человеческим качествам. Что нужно, чтобы постоянно добиваться поставленных целей? Почему одни люди воплощают мечты в реальность, а у других, обладающих такими же стартовыми условиями, ничего не выходит, и они опускают руки при первой же неудаче? Дело в личностных качествах, которые определяют, будет ли человек полноправным хозяином своей судьбы или ведомым исполнителем, разочаровавшимся в жизни и пасующим при каждой пустяковой проблеме. Это и многое другое нашло свое отражение в рассказах.

Выступившие директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Анаргызы, депутат Милли Меджлиса, поэт и писатель Агиль Аббас, литературоведы Джаваншир Юсифли и Ирада Мусаева, кинокритик Севда Султанова высказали свое мнение о книге, пожелали дальнейших творческих успехов. Автор издания выразила признательность за добрые слова и провела автограф-сессию книги.

Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
Роза для меня… 12 историй Самиры Ашраф (ФОТО)
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