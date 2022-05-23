В Международном центре мугама прозвучал "Чахаргях" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошло очередное мероприятие в рамках проекта "Mugam axşamları" (Вечера мугама), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Автором идеи проекта, который вызывает огромный интерес у поклонников мугама, является директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов.

В концертной программе в исполнении солистов Центра мугама Гусейна Меликова, Мамеда Наджафова и Кенуль Мамедли прозвучал мугам "Чахаргях". Солисты выступили в сопровождении музыкантов Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Амиля Мустафаева (нагара) и Рафаэля Аскерова (балабан). Музыкантам удалось передать своим исполнением глубокое драматическое содержание мугама "Чахаргях".

Отметим, что проект реализуется с 2017 года и большая роль в его освещении на международном пространстве принадлежит журналу "Баку".

Новшеством проекта в текущем году является то, что в рамках сотрудничества Международного центра мугама и "İctimai Radio 90 FM" концерты "Muğam axşamları" будут транслироваться для радиослушателей. Кроме того, каждый концерт проекта записывается и показывается в эфире телеканала "Mədəniyyət".

Очередное мероприятие в рамках проекта запланировано на 17 июня.