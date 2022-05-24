Из Азербайджана во Францию - 10 дней в самых известных музеях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова совершила 10-дневный визит во Францию по приглашению филиала Дома мировых культур – Французского центра нематериального культурного наследия при министерстве культуры Франции, сообщили Trend Life в музее.

Эта международная организация, которая вносит важный вклад в популяризацию нематериального культурного наследия и защиту культурного разнообразия, организует специальные программы для людей, работающих за границей и играющих роль в налаживании культурных связей с Францией.

Учитывая расширившееся в последние годы сотрудничество Азербайджанского национального музея ковра с французскими учреждениями культуры, в этом году Ширин Меликова представляла нашу страну в рамках специальной программы, подготовленной в соответствии со сферой ее деятельности.

По профилю возглавляемого ею музея Ширин Меликова ознакомилась с экспозициями и фондами действующих в Париже, Лионе и других городах Франции музеев, реставрационных центров, а также центров текстиля и декоративно-прикладного искусства, где применяются старинные методы работы.

Кроме того, она получила интересную информацию об одном из самых известных музеев мира - Лувре, Национальной консерватории и кружевной мастерской, где изготавливаются красивейшие кружевные произведения, о богатом опыте лаборатории ковров и гобеленов Mobilier National, которая с XVII века хранит не имеющую аналогов в мире коллекцию.

Были проведены плодотворные встречи с руководителями данных учреждений, официальными лицами, а также с представителями министерства культуры Франции для обсуждения вопросов взаимного сотрудничества.

Эти мероприятия важны с точки зрения дальнейшего расширения азербайджано-французских культурных связей, развития сотрудничества с французскими музеями, разработки совместных проектов и создания новых возможностей для их реализации.