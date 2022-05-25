Международный центр мугама и посольство Японии в Азербайджане подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Между Международным центром мугама (МЦМ) в Баку и посольством Японии в Азербайджане подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили Trend Life в МЦМ.

Документ подписали директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов и посол Японии в Баку Дзюнити Вада.

Перед церемонией подписания Мурад Гусейнов проинформировал японского дипломата о концертных программах, международной, теоретической и научно-исследовательской деятельности Международного центра мугама.

Было отмечено, что в настоящее время при организации Фонда Гейдара Алиева, Азербайджанского телевидения и поддержке министерства культуры Азербайджана в МЦМ проходит VIII телевизионный конкурс "Мугам".

В свою очередь, посол, отметив значимость подписания меморандума, подчеркнул важность проведения совместных культурных проектов и концертов с точки зрения популяризации культуры двух стран.

После подписания меморандума были представлены выступления солистов Международного центра мугама.

Отметим, что меморандум, подписанный в рамках деятельности МЦМ, открывает новые и интересные перспективы для популяризации азербайджанской национальной музыки как в самом Азербайджане, так и за рубежом.