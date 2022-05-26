Романтический вечер с грузинским певцом в Баку – подари праздник любимому человеку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Концертам популярного грузинского певца и композитора DATO неизменно сопутствуют аншлаг и бурные аплодисменты. А за самим DATO прочно закрепился статус самого романтичного исполнителя Грузии. Бархатный голос грузинского певца с первых аккордов западает в душу слушателей, затрагивают самые глубокие струны души. Композитор, мультиинструменталист, автор песен - DATO исполняет поп-музыку с элементами соул, диско, джаза, регги, этнической музыки. В его репертуаре нереально красивые песни о любви и романтичные хиты. Каждый его концерт наполнен незабываемой атмосферой романтики и бурлящей энергией.

Очередной концерт DATO в Азербайджане пройдет во Дворце Гейдара Алиева в Баку 31 мая в 20.00 при организации 33Event. Программа называется Live Concert in Baku. Для любимой бакинской публики DATO подготовил невероятно красивые музыкальные номера. Билет на концерт станет прекрасным подарком для второй половинки и прекрасным времяпрепровождением, сообщает Trend Life.

Отметим, что на концерте DATO представит новые композиции и хиты на разных языках, которые набрали миллионы просмотров в соцсетях. DATO не впервые приезжает в Баку, и этот концерт можно по праву назвать – по многочисленным заявкам зрителей.

DATO (Давид Худжадзе) – певец, композитор, мультиинструменталист. Исполняет городские романсы, лирическую и фольклорную музыку, поп-музыку с элементами соул, диско, джаза, регги, этнических композиций. В репертуаре исполнителя песни более чем на шести языках, в том числе на азербайджанском и турецком. Умеет играть на всех музыкальных инструментах, кроме духовых. Лауреат международных фестивалей в Грузии, России, Казахстане, обладатель двух премий Big Apple Music Awards (США). Клип Sand Dream (Mahindji Var), представленный в США, Франции, России и Швеции, был удостоен множества призов, занимал лидирующие позиции в чартах. Многие считают этот музыкальный клип первым в мире, где использовалась уникальная технология рисунка на песке. В качестве хэдлайнера и гостя неоднократно принимал участие в различных телепроектах.

Билеты на концерт продаются во всех кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/dato-. Телефон для справок 0776000060.

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