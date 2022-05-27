"Общение в присутствии" - YARAT представил ретроспективную выставку Уджала Хагвердиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представило в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков персональную ретроспективную выставку "Общение в присутствии" (Mövcudluqda ünsiyyət) азербайджанского художника Уджала Хагвердиева (1960 – 2004 годы), сообщает Trend Life.

Выставка, на которой представлены живописные и графические произведения, этюды, альбомные зарисовки, стихи, личные вещи, фотографии художника из частных и государственных коллекций, насчитывает около 250 экспонатов, охватывающих весь спектр творчества Уджала Хагвердиева. Большинство из этих произведений впервые представлены широкой общественности.

Выступая на открытии выставки, руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова подчеркнула, что YARAT впервые представляет широкомасштабную музейную выставку работ азербайджанского художника Уджала Хагвердиева.

"В экспозицию вошло около 250 произведений, которые отражают все грани творчества Уджала Хагвердиева. Каждое произведение - как отдельное творение: его хочется рассматривать, анализировать", - сказала Керимова.

По словам куратора выставки Фарах Алекперли, полгода назад команда YARAT приступила к работе над экспозицией.

"Экспозиция готовилась в контакте с семьей художника, Азербайджанским национальным музеем искусств, коллекционерами, благодаря чему у нас получилось создать такую обширную выставку. "Общение в присутствии" - первая большая музейная выставка Уджала Хагвердиева. При жизни у него не было выставок, а после [кончины] - всего две, но небольшие, галерейного формата, где был показан неполный спектр его творчества. В ходе создания нашей экспозиции мы работали с коллекциями, находили произведения у его друзей, знакомых. Поэтому нам удалось показать широкий спектр творчества Уджала Хагвердиева. На нашей выставке Уджал Хагвердиев представлен как экспериментатор. Мы демонстрируем творчество художника в неузнаваемом для многих формате. Уджал Хагвердиев был известен определенными знаковыми работами, а мы показываем много того, что хранилось в мастерской, у друзей, знакомых, то есть раскрываем совершенно нового Уджала Хагвердиева", - отметила Алекперли.

Вдова художника, заслуженный художник Азербайджана Елена Хагвердиева отметила, что для нее открытие персональной выставки Уджала Хагвердиева в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков - значимое событие.

"На сегодняшний день это самая важная выставка в моей жизни. Уджал Хагвердиев – достойный сын своей страны. Я была поражена тем, как готовилась эта выставка, ведь экспозицию собирали молодые, прекрасные люди. Они смогли подготовить мощную, настоящую, прекрасную выставку. И все это сделала молодая и талантливая команда YARAT. Полгода они трудились над этим проектом, это очень кропотливый, сложный труд. Я восхищена и безмерно благодарна за их работу", - сказала Хагвердиева.

Сын Уджала Хагвердиева Бутунай Хагвердиев добавил, что многие из тех, кто пришел на открытие выставки, были лично знакомы с его отцом.

"Папа постоянно рисовал, непременно с собой у него был блокнот, карандаши и ручки. Думаю, что эта экспозиция откроет для зрителей художника с новой стороны", - сказал он, выразив глубокую признательность команде YARAT, работающей над выставкой.

Далее в исполнении хора церкви Михаила Архангела прозвучали духовные произведения. Это выступление было неслучайным, ведь последние пять лет своей жизни художник посвятил росписи фресок в церкви Михаила Архангела в Баку. Его жена Елена Хагвердиева завершила эту работу уже после его смерти.

Выставка "Общение в присутствии" передает идею о "нахождении в пространстве" Уджала Хагвердиева. Освещая все аспекты творчества художника, выставка дает зрителю возможность вести с ним безмолвный диалог. Хотя художника уже нет в живых, экспозиция построена на основе его концепции созерцания и наблюдения. Это "общение" позволяет ощутить "бытие" Уджала; затрагивая его внутренний мир, экспозиция не только отражает аспекты личности и творчества художника, но также представляет его как прекрасного колориста и знатока живописи, неизменно находящегося в поиске чего-то нового.

Уджал Хагвердиев, начавший свой творческий путь в 80-х годах прошлого века, известен своими художественными поисками и экспериментами в различных жанрах, направлениях и видах творчества. В своем творчестве, богатом не только визуальными исследованиями, но и с тематической точки зрения, художник, помимо бытовых тем (люди, животные, природа, предметы и т.д.), делает отсылки к воображению и мечтам, восточной философии и религиозным темам. В результате этих поисков Уджал Хагвердиев создал исключительный визуальный язык с неповторимым стилем и остался в истории искусства уникальным в своем многообразии художником.

Куратор выставки - Фарах Алекперли. Вход - свободный (по COVID-паспортам).

Выставка открыта с 26 мая по 16 октября.

Отметим, что после окончания в 1979 году художественного училища имени Азима Азимзаде Уджал Хагвердиев продолжил образование в Азербайджанском педагогическом институте. После смерти своего отца Гасана Ахвердиева считал своими учителями Кямала Ахмеда и Сянана Гурбанова. Мастер кисти вдохновлялся итальянским Возрождением, а также модернистскими стилями (неоимпрессионизмом, кубизмом и фовизмом), а также каджарской школой живописи. Работы художника экспонировались в России, Грузии, ОАЭ, Франции, Тунисе, Австрии, Германии и Турции; его произведения хранятся в частных коллекциях США, Австрии, Германии, Финляндии и России.