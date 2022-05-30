Атмосферное выступление Шаина Новрасли, или Пианист, создающий красоту через музыкальные импровизации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Невероятное сочетание музыки от Джона Колтрейна до Вагифа Мустафазаде в исполнении заслуженного артиста Азербайджана, известного пианиста, маэстро Шаина Новрасли сделало завершение Первого Бакинского международного фортепианного фестиваля (İnternational Baku Piano Festival) незабываемым, сообщает Trend Life.

Исполнение Шаина Новрасли идеально сочетает в себе традиции Запада и Востока, его импровизации джаза, европейской классической музыки, блюза и фольклорной музыки отличаются волшебной полифонией и зажигающим ритмом.

За годы своей успешной карьеры пианиста Шаин Новрасли создал свой индивидуальный стиль. Его главные черты – виртуозность, мастерские переходы с меняющейся динамикой, темпераментность, выразительность, органичность и композиционное единство.

На концерте Шаин Новрасли исполнил как композиции из своего нового альбома, так и ту музыку, которой он вдохновлялся как композитор.

Публика пришла в восторг, творческий заряд мощного импровизатора и одного из самых одаренных пианистов Азербайджана передался ей с первой минуты. Этот концерт был долгожданным для бакинской публики, недаром все билеты на него были проданы ещё до начала фестиваля. Шаин Новрасли виртуозно передает зрителям дыхание и ритм жизни, её смыслы и гармонию во всём.

Во время музыкальных импровизаций маэстро на сцене публика отключилась от всех других мыслей и зарядилась позитивными эмоциями. Шаин Новрасли на сцене своими чувствами через музыкальные импровизации создает красоту. Каждая нота проигрывается не механически, а вливается в стройный хор прекрасной композиции. В этом его магия импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающаяся.

Завершающим аккордом этого волшебного вечера и фестиваля стали длительные овации зрителей.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Бакинский международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival организован при поддержке министерства культуры Азербайджана. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставили зрителям возможность насладиться хорошей музыкой в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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