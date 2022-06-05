Грандиозный День музея от YARAT - увлекательная, познавательная и насыщенная программа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT отметило День музея грандиозной, интересной и насыщенной программой, сообщает Trend Life. Четвёртого июня весь день с утра и до самой полуночи здания Центра YARAT, Музея живописи Азербайджана XX-XXI веков и прилегающая к ним территория бульвара стали площадкой для множества ярких, творческих и креативных людей.

В рамках мероприятия все желающие смогли провести целый день вместе с талантливыми художниками, музыкантами, артистами, известными телеведущими и экспертами в области науки. Пространство современного искусства YARAT подготовило для посетителей очень обширную программу, которая включает мастер-классы, лекции, спектакли, уроки йоги и медитации, а также большой концерт под открытым небом.

Как рассказала Trend Life руководитель департамента образовательных проектов YARAT Ругия Салманова, посетив мероприятие люди разных возрастов нашли для себя занятия по интересам.

"Наши мероприятия начались с 9 утра и продолжились до двенадцати часов ночи. Они предназначены для широкой аудитории разной возрастной категорий – это как дети, так и взрослые. В течение дня у нас проходили различные воркшопы, обсуждения, концерты и другие мероприятия. Среди мероприятий наряду с теми, на которые требовалась предварительная регистрация, было множество, вход на которые был свободный. В целом за день мы провели около 20 мероприятий", - сказала она.

Программа Дня музея вызвала большой интерес у посетителей. Все занятия и мастер-классы прошли увлекательно и крайне познавательно для их участников. Посетители и педагоги, которые вели мастер-классы, высоко оценили инициативу YARAT.

Посетительница мероприятия Элина Рзаева привела на День музея свою семилетнюю дочку, по ее словам, подобные проекты просто необходимы детям, особенно в период школьных каникул.

"Я приехала из Казахстана, а в Азербайджане мы проживаем уже четыре года. О программе проекта узнала, посетив на прошлой неделе Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, а потом и посредством социальных сетей. Моей дочке семь лет, она окончила первый класс, считаю, особенно в период школьных каникул подобные мероприятия просто необходимы. Моей дочке интересны практически все мастер-классы, вошедшие в программу Дня музея. Считаю, что родители должны понимать важность подобных мероприятий для творческого развития и коммуникативных навыков у детей", - сказала она.

В программу Дня музея вошел мастер-класс по составлению композиции в стиле икебана, его посетили как представители молодежи, так и люди старшего поколения. Мастер-класс провел известный в Азербайджане флорист Яшар Гасымлы.

"Наш мастер-класс по составлению икебаны длился около двух часов. При составлении композиции мы в основном использовали искусственные цветы, сухоцветы и другие принадлежности декора. Участники могли забрать с собой составленную композицию и использовать ее дома в качестве декора. Наша задача - развить творческие способности слушателей мастер-класса, создать возможность для воплощения их флористических задумок. В занятии мог принять участие каждый, мы доступным способом объясняли основы этого искусства", - отметил Яшар Гасымлы.

"Вкусно и познавательно", так можно назвать мастер-класс искусство шоколада, который провела Рена Алкан, являющаяся амбассадором от Азербайджана в Международной шоколадной академии (Швейцария).

"Я обучаю как темперировать шоколад, как с ним работать, создавать шоколадные плитки, чтобы он таял не в руках, а во рту. Показываю основу, а уже дома слушательницы мастер-класса смогут фантазировать. Это очень интересно и всегда приковывает внимание аудитории. Конечно, в работе с шоколадом есть свои секреты, и многие из них мы раскрыли на нашем занятии. Для меня это второе участие в проектах YARAT. Особо подчеркну, что YARAT всегда организовывает мероприятия на очень высоком уровне, их коллектив – молодые, целеустремлённые, инициативные ребята", - сказала Рена Алкан.

Мастер-класс "Театр теней" вызвал большой интерес не только у детской аудитории, но и у их родителей. Старшие с удовольствие помогали своим чадам вырезать из бумаги фигурки персонажей и создавать магию театра теней.

Среди участников занятия 10-летний Мирсеид Сеидли, который создал театр теней, посвященный космическому пространству.

"Моя работа посвящена покорению человеком космического пространства. Все, что касается Вселенной мне интересно, поэтому и театр теней я посвятил этой теме. Мастер-класс прошел увлекательно и интересно, если дома у меня будут необходимые принадлежности, то я продолжу создавать театр теней", - сказал он.

Отметим, что в программу Дня музея вошли мастер-классы - арт-медитация с Конуль Керимовой; театр теней с Лейлой Габуловой; граффити и фосфорное искусство с Азером Мамедли; икебана; искусство шоколада; зумба под руководством Наргиз Османовой; керамика с Раминой Бочаровой; рельефная скульптура с Мушфигом Гейдаровым. А также панельная дискуссия - фотография как визуальное искусство; перформанс – "Тет-а-тет Оркестр: Хрупкие сказки"; театральный перформанс – "Ночь в музее"; беседа с Наргиз Джалиловой и Джейхуном Али; концерт под открытым небом; лекция Тельмана Ибрагимова и многое другое.