В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Амалии Панаховой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд народной артистки, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой. Об этом сообщил в понедельник Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

В личный архивный фонд Амалии Панаховой вошли более 80 редких фотографий, книги, личные документы, статьи, опубликованные в печатных изданиях и другие материалы. Все документы переданы дочерью Амалии Панаховой - Айнур Мухтаровой.

Создание личного архивного фонда Амалии Панаховой приурочено ко дню ее рождения – 15 июня.

Амалия Панахова родилась 15 июня 1945 года в Гяндже. В 1966 году окончила Азербайджанский государственный театральный институт имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) по специальности "Актер кино и драмы".

Более 500 ролей в театре и кино, а также постановка около двадцати спектаклей в качестве режиссера говорят сами за себя.

Наряду с воплощенными актрисой образами на театральной сцене, которые вошли в золотой фонд нашего искусства, Амалия Панахова сыграла в таких известных и любимых зрителями фильмах, как "Где Ахмед?", "Жизнь испытывает нас", "Берег воспоминаний", "Попутный ветер, "Мезозойская история", "Удар в спину", "Гариб в стране Джиннов", "Я придумываю песню", "Бабек", "Жди меня", "Джавад хан" и других.

Амалия Панахова также была общественным деятелем. В Милли Меджлисе она была председателем Межпарламентской комиссии СНГ по вопросам культуры, туризма и информации. Колоссальный труд Панахова вложила в работу над законом "О театре и театральной деятельности".

Народная артистка Азербайджана Амалия Панахова скончалась 8 ноября 2018 года на 74-м году жизни.