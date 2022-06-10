Ширин Меликова приняла участие в итоговом мероприятии проекта BE MUSEUMER (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ, директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова приняла участие в итоговой конференции международного проекта BE MUSEUMER, сообщили Trend Life в пресс-службе музея ковра.

BE MUSEUMER - проект, финансируемый Creative Europe и организованный совместно Грузинской ассоциацией музеев (GMA), Сетью европейских музейных организаций (NEMO) и Академией культурного менеджмента (Нидерланды). Целью проекта является применение европейского опыта для развития музейной сферы и повышения профессионализма музейных специалистов на Южном Кавказе.

На проведенной в онлайн-формате конференции обсуждалась тема расширения аудитории как одна из главных проблем современных музеев. Также были обсуждены способы поддержания функционирования сети музейных специалистов, созданной на Южном Кавказе.

Ширин Меликова выступила с докладом на тему "Расширение аудитории и доступность в азербайджанских музеях".