В Гяндже откроется выставка "Устойчивая мода: будущее текстиля"

БАКУ /Trend Life/ - 17 июня в центре “Urban" при Гянджинской государственной филармонии откроется выставочный проект "Устойчивая мода: будущее текстиля", сообщает Trend Life.

Организаторы проекта – Исполнительная власть и Региональное управление культуры города Гянджа, при инициативе Национального музея искусств Азербайджана, в сотрудничестве с посольством Швеции в Азербайджане. Выставка подготовлена Шведским институтом совместно с исследователями и экспертами в области моды. Проект поднимает основные проблемы индустрии моды, демонстрируя шведские решения и инициативы для будущего в концепции устойчивого развития. Куратор выставочного проекта - Кёнуль Рафиева.

Индустрия моды - одна из самых загрязняющих отраслей в мире. Мы повторно используем или перерабатываем только 20 процентов из 62 миллионов тонн одежды, используемой во всем мире ежегодно. Выставка показывает то, как производители со своей стороны, так и потребители - со своей, могут минимизировать нежелательные экологические последствия индустрии моды, максимизируя ремонт, переделку, повторное использование и переработку изделий одежды и их компонентов.

На выставке будет представлена фотосерия “Пейзажи и портреты” шведского фотографа Элизабет Толль. В своей успешной международной карьере фотографа она сосредоточилась на моде, портретах и пейзажах. Некоторые из фотографий, сделанных ею ранее в Баку, Габале и Нахчыване, а также фотоизображения шведских лесов и ряд портретов будут продемонстрированы в рамках выставочного проекта в Гяндже.

Выставка "Устойчивая мода: будущее текстиля" пройдет в центре “Urban" при Гянджинской государственной филармонии с 17 июня по 17 июля 2022 года.

Вход бесплатный.

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