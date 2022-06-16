В Баку для военнослужащих проведен праздничный концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для солдат и офицеров N-ской воинской части проведен концерт, организованный Главным управлением культуры города Баку в честь отмечаемого 15 июня Дня национального спасения, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны.

Ведущие вечера Аяз Мамедов и Гюнай Фирудингызы рассказали о неоценимом вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в становление азербайджанской государственности. Было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшийся во власть по призыву народа, спас Азербайджан от хаоса и разрухи, добился внутриполитической стабильности. Беспрецедентная историческая миссия, реализованная великим лидером Гейдаром Алиевым, позволила создать базис для будущего развития Азербайджана, поставила страну на путь процветания, признания на международной арене как независимого и демократического государства. Исторический день 15 июня 1993 года стал для Азербайджана началом долгого, славного и успешного пути.

В концертной программе вечера выступили популярные исполнители Эльнур Мамедов и Хатун, танцевальная группа Aysel.