Для ансамбля "Джанги" выступление в городе Шуша стало значимым событием – народный артист Мирджавад Джафаров

БАКУ /Trend Life/ - Для Эстрадно-фольклорного ансамбля "Джанги" выступление с концертом на V Международном фольклорном фестивале "Харыбюльбюль" в городе Шуша стало значимым событием.

Об этом сказал народный артист Азербайджана, художественный руководитель Эстрадно-фольклорного ансамбля "Джанги" Мирджавад Джафаров в ходе панельных обсуждений в рамках проекта министерства культуры Азербайджана Shusha talks (Şuşa söhbətləri), сообщает в пятницу Trend Life.

"Конечно, то, что в городе Шуша прозвучал джаз, для меня большое счастье", - сказал народный артист.

Он также отметил, что нынешнем году Эстрадно-фольклорный ансамбль "Джанги" отмечает 30-летие со дня основания.

Говоря о славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, Мирджавад Джафаров подчеркнул, что у Азербайджана впереди еще много ярких побед в различных сферах.

Отметим, что второе по счету мероприятие в рамках проекта Shusha talks было посвящено теме "Возвращение музыки в город Шуша" (Musiqinin Şuşaya qayıdışı).

Цель проекта Shusha talks - ознакомление и изучение мнений, предложений представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии, посвященных возрождению Карабаха.