"Последняя молитва" - обнаружен неизвестный широкой публике фильм Зейнаб Кязымовой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В ходе новых исследований, проводимых Госфильмофондом Азербайджана в связи с подготовкой к 110-летнему юбилею кинорежиссера Зейнаб Кязымовой, было установлено, что 1963 году она сняла короткометражный художественный фильм в двух частях "Axırıncı namaz" (Последняя молитва), сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

Данный факт выявлен на основе информации, опубликованной в книге "Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог", которая была издана в 1968 году на русском языке в Москве. Издание охватывает кинофильмы, снятые в период 1958-1963 годов.

Единственная копия короткометражного художественного фильма была обнаружена на базе Госфильмофонда в Нахчыване. Данная копия восстановлена и переведена в электронный формат Госфильмофондом Азербайджана.

Отметим, что упоминание о фильме не встречалось ни в одном каталоге или списке азербайджанских фильмов в связи с тем, что в советское время фильм не был рекомендован к показу, и впоследствии пленка была утеряна.

Режиссер фильма – Зейнаб Кязымова, оператор - Аскер Исмаилов, художник - Мамедага Гусейнов, композитор - Закир Багиров. В ролях: Агададаш Гурбанов, Мохсун Санани, Атая Алиева, Мюневвер Калантарли и другие известные азербайджанские актеры. Отметим, что актриса Мюневвер Калантарли снялась в этом фильме незадолго до своей смерти. Фильм снят на киностудии "Азербайджанфильм".

В декабре в Госфильмофонде Азербайджана пройдет мероприятие, посвященное 110-летию Зейнаб Кязымовой.